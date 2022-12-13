القاهرة 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدة جريمة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للطفلة الفلسطينية "جنى زكارنة" في مدينة جنين، التي استشهدت أثناء وجودها على سطح منزل عائلتها، استمرارًا لجرائم القتل الممنهج واستباحةً لدماء وأرواح أبناء الشعب الفلسطيني.واستنكر الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريحٍ اليوم، الصمت والتجاهل لهذه الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبخاصة الأطفال الأبرياء والمدنيين العزل، بما يمثل انتهاكًا جسيمًا للمواثيق والقوانين الدولية، وتماديًا من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم التي تستدعي إقامة المسؤولية والمتابعة أمام العدالة الدولية، داعيًا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وكافة المنظمات الدولية المعنية في الطفولة في العالم إلى تحمل مسؤولياتها لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.وطالب محكمة الجنايات الدولية بتحمل مسؤولياتها أمام هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل والممنهج، مؤكدًا استمرار جامعة الدول العربية في دعمها لتعزيز الصمود الفلسطيني أمام العدوان الإسرائيلي، واسترجاع الحقوق الوطنية الفلسطينية بما فيها الحق في السيادة والاستقلال.// انتهى //18:09ت م0167