الصياهد 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسيواصل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق" استقبال زواره عبر مجموعة من الأنشطة والأركان المختلفة التي تهدف إلى تعزيز الموروث الثقافي.وتشهد مزادات أسواق الإبل في نسختها السابعة حركة بيع يومية وبصفة مستمرة، الأمر الذي أحدث حراكًا اقتصاديًا لافتًا في المنطقة بصورة عامة ومزادات الإبل على وجه الخصوص، وسط إقبال من هواة الإبل وملاكها؛ لزيارة السوق والاستفادة منه، حيث بلغت قيمة الصفقات بشكل يومي قرابة المليون ريال.وحرصت إدارة المهرجان على توفير أفضل وأرقى الخدمات للزوار، وتوفير كامل المستلزمات والخدمات على مختلف الأصعدة.ويشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات والأنشطة مثل متحف الأسلحة، وتجربة ركوب الإبل، وخيمة البادية، وغيرها من الأنشطة التي تلائم جميع فئات المجتمع.// انتهى //18:21ت م0168