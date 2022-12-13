أملج 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسنُظّم بمحافظة أملج اليوم , برنامج إرشادي عن المانجو, بالتعاون بين مكتب الزراعة بالمحافظة وفرع وزارة البيئة بمنطقة جازان, بحضور عدد من المزارعين.وتنوع البرنامج بين لقاء إرشادي وحقلي لمزارعين المحافظة والتطرق إلى العديد من المحاور الهامة في تحسين جودة الإنتاج كماً ونوعاً ، واستخدام الطرق الحديثة في زراعة المانجو.وأوضح مدير الفرع بالإنابة الدكتور أنور السالمي أن الوزارة تسعى دائماً لتقديم التسهيلات والدعم الفني والإرشادي لجميع مزارعي المنطقة؛ نظراً لما يمثله المانجو من أهمية كبيرة سواء من الناحية الاقتصادية أو بما يحمله من فوائد غذائية جمة.// انتهى //18:22ت م0169