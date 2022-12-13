القاهرة 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسرحبت جامعة الدول العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات اللجنة الرابعة الخاصة بالقضية الفلسطينية والجولان العربي السوري المحتل، منوّهة بتمديد ولاية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لثلاث سنوات قادمة حتى نهاية يونيو 2026م.وأشار الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريحٍ اليوم، إلى أهمية أن ينعكس تصويت الدول المانحة على تمديد ولاية وكالة "الأونروا" في تقديم الدعم المالي لها، وتوقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات معها لتمكينها من القيام بمهامها وتقديم خدماتها الأساسية لأكثر من 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.وأوضح أبو علي أن الأمانة العامة للجامعة العربية سوف تستمر في دعم "الأونروا"، وتعزيز الشراكة بينهما لتمكينها من القيام بمهام ولايتها وفقًا لتفويضها الأممي، مطالبًا بضرورة تكثيف الجهود الدولية الفعلية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.// انتهى //18:26ت م0170