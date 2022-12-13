الخرطوم 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسوقعت الحكومة السودانية، وتحالف من شركات إماراتية اليوم بالخرطوم، على اتفاقية لتطوير «ميناء أبو عمامة» على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي.وقع الاتفاق عن الجانب السوداني، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، فيما ناب ممثلون عن شركات موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار.ومن المقرر أن يقوم التحالف بتطوير وتشغيل وإدارة ميناء أبو عمامة السوداني على البحر الأحمر، وإدخال حزمة استثمارات، علاوة على بناء منطقة تجارة حرة ومشروع زراعي ووديعة في بنك السودان المركزي بقيمة 300 مليون دولار.// انتهى //18:34ت م0171