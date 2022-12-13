القاهرة 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسبدأت اليوم بالقاهرة أعمال الاجتماع السادس للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية؛ بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016-2022)، الذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الشؤون القانونية)، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات المعنية في الدول العربية.وأفاد البيان الصادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، بأن الاجتماع يهدف إلى تقييم الأنشطة والمشاريع المنفّذة في إطار البرنامج الإقليمي للعام الجاري، وكذلك الإعداد للبرامج والمشاريع المشتركة المستهدف تنفيذها بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال المرحلة الثالثة من البرنامج الإقليمي (2023-2028) بشكلٍ موسع يواكب المتغيرات المتلاحقة ويشمل كذلك الوزارات والهيئات المعنية بالشباب والتعليم والثقافة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالإضافة إلى وزارات العدل والداخلية والصحة.// انتهى //18:38ت م0172