الدمام 19 جمادى الأولى1444 هـ الموافق 13 ديسمبر2022 م واسعقدت الجمعية السعودية للذوق العام اليوم لقاءً تعريفيا ببرنامج "سفراء الذوق"، بحضور عدد من مسؤولي ومنسوبي الدوائر والجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية، وذلك في غرفة الشرقية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الدبل، أن اللقاء يأتي في إطار سعي الجمعية لرفع مستوى رضا المستفيدين عن منهجية تقديم الخدمات في المؤسسات الحكومية، مؤكدا حرص المشاركين باللقاء على تعزيز القيم الإسلامية والمعايير الاجتماعية السعودية في انتهاج الذوق العام كأسلوب حياة، منوها بسعي الجمعية إلى إبراز أفضل الممارسات الإيجابية لدى الأفراد والمؤسسات في تبني قيم الذوق العام.وأكد مدير الجمعية عبدالعزيز المحبوب، أن مبادرة "وطن ذوق" تضم عددًا من البرامج النوعية التي تخدم مجالات الذوق العام، من ضمنها برنامج "سفراء الذوق" الذي يأتي بالشراكة مع برنامج "قياس وتحقيق رضا المستفيدين من الأجهزة الحكومية" التابع لإمارة المنطقة الشرقية، ومعهد الإدارة العامة، وذلك لمواكبة التوجهات التي تؤكد أن يحظى المواطنون والمقيمون بخدمات متميزة تتماشى مع تطلعاتهم.وأشار إلى أن البرنامج يعمل على تكليف سفير في كل مؤسسة حكومية يتم اختياره وفق معايير محددة، ثم تدريبه وتأهيله عبر برنامج ينفذه عدد من الخبراء الاستشاريين، ليتولى مهمة تطوير وتدريب مزودي الخدمات في القطاع الحكومي على ذوقيات التعامل مع المستفيدين.وبدوره أفاد المدير التنفيذي لبرنامج قياس رضا المستفيدين من الأجهزة الحكومية عبدالعزيز الغامدي، أن شراكة البرنامج مع الجمعية تأتي من حرصهما على تقديم برامج ومشاريع تواكب التوجهات الوطنية في تقديم خدمات متميزة للمواطن والمقيم.// انتهى //19:15ت م0177