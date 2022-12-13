لندن 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسكشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم عن خطة من خمس نقاط لـ "معالجة الهجرة غير الشرعية".وأوضح سوناك، في بيان له أمام مجلس العموم اليوم، إن الخطة تشمل إنشاء قيادة عملياتية جديدة وموحدة لمراقبة القوارب الصغيرة ومنع اقترابها من معابر القناة الإنجليزية، وتوفير موارد إضافية لزيادة عدد المداهمات التي يقوم بها ضباط الهجرة.وفيما يتعلق بخفض تكلفة إيواء المهاجرين، كشف سوناك أنه سيتم استخدام بعض المرافق المهجورة وقاعات الدراسة والحدائق غير المستخدمة مما سيوفر موارد مالية كبيرة للدولة.وستشمل الخطة أيضاً توقيع اتفاقية جديدة مع ألبانيا، بما في ذلك زيادة ضباط قوة الحدود في مطار تيرانا، الى جانب زيادة عدد ضباط الهجرة ومراجعة كفاءة النظام المستخدم لمعالجة طلبات اللجوء.وعن دور المملكة المتحدة في استقبال طالبي اللجوء، يقول سوناك إن "الكثيرين من المستفيدين" في المملكة المتحدة ليسوا أشخاصًا يفرون من الحرب أوالاضطهاد، ولكنهم قادمون من "بلدان آمنة أساسًا"، أو يسافرون من خلال دول آمنة.// انتهى //19:16ت م0178