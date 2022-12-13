القدس 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسكشف تقرير فلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت 243 بؤرة استيطانية للمستوطنين على مساحة 35 % من مجمل مساحة الضفة الغربية، بالإضافة للكتل الاستيطانية الضخمة التي تقطع أوصال الضفة الغربية .وقال معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" في تقرير له عن البؤر الاستيطانية صدر مساء اليوم إن البؤر الاستيطانية التي شرع الاحتلال في إقامتها بالضفة الغربية منذ بداية تسعينيات القرن الماضي تتركز في المناطق المرتفعة مثل التلال والجبال التي تقع في مناطق إستراتيجية من خلال إقامة بيوت متنقلة للمستوطنين، يتم الاستيلاء على محيطها من الأراضي الفلسطينية وإقامة بنية تحتية لها، مبيّناً أن مساحة الأراضي التي استولت عليها تلك البؤر الاستيطانية تقدر بنحو 450 ألف دونم ما نسبته 35 % من مساحة الضفة الغربية، يتم توسعتها بشكل مستمر، وربطها بطرق استيطانية يتم شقها في عمق الأراضي الفلسطينية.بدوره قال رئيس هيئة مقاومة الاستيطان والجدار مؤيد شعبان في تصريح صحفي: إن عدد المستوطنات التي هي أشبه بالمدن من حيث البنية التحتية والخدمات التي يقدمها الاحتلال لها يبلغ 200 مستوطنة يقطنها مئات آلاف المستوطنين يضاف إليها البؤر الاستيطانية التي يخطط الاحتلال لتحويلها لمستوطنات، مشيراً إلى أن هذا العام شهد أكبر عملية توسع استيطاني بهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي، وتكريس الاستيطان، وحصر الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية في مساحة لا تتجاوز 40 في المئة من مجمل مساحة الضفة الغربية التي يلتهمها الاستيطان يومياً .// انتهى //19:19ت م0179