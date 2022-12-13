الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسثمن معهد شركاء التنمية وشركة كلاريو الاستشارية، بوصفهما مؤسستين مهتمتين بتطوير صناعة التعدين على مستوى العالم، جهود المملكة العربية السعودية في تطوير قطاع التعدين من خلال تعزيز الحوار والتعاون الدولي بشأن مستقبل المعادن.وأشار التقرير، الصادر عن هاتين المؤسستين، إلى أن المملكة، من خلال إجراءات وأدوات متعددة من بينها مؤتمر التعدين الدولي الذي يجري تنظيم نسخته الثانية في يناير القادم، تهدف إلى المساهمة في الاستجابة لاحتياجات قطاع التعدين المستقبلية من خلال جمع ذوي العلاقة بالقطاع من ممثلي الحكومات، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، ومقدمي الخدمات، والمُصنعين، في منصة واحدة، ممثلة بالمؤتمر، للنقاش والتعاون فيما بينهم لرسم خارطة طريق مستقبلية؛ واضحة ومتسمة بالموثوقية.وأوضح التقرير أن المملكة أطلقت مؤتمر التعدين الدولي استشعاراً منها بأهمية قطاع التعدين والمعادن في العالم وتأثيره على الانتعاش الاقتصادي وعلى مستقبل العديد من الصناعات التي تؤثر في حياة المجتمعات ورفاهيتها.وأكد أهمية إبراز الإمكانات الكبيرة والواعدة في مجال التعدين والمعادن والصناعات التعدينية، وتسليط الضوء على الثروات التي تزخر بها مناطق الشرق الأوسط وغرب ووسط آسيا وقارة أفريقيا.وتطرق إلى جهود المملكة لتصبح موردًا عالميًا للهيدروجين ومركزًا للمعادن الخضراء والتصنيع عالي التنافسية، إضافة إلى تمكين تطوير الصناعات المعدنية في المنطقة من خلال جذب الاستثمار، ونشر التقنيات الرقمية والمتقدمة، وتطبيق أعلى معايير الاستدامة.وأوضح معهد شركاء التنمية, أن المملكة العربية السعودية لديها الفرصة لتعزيز مستوى الابتكار والتعاون، المبني على الثقة والمنفعة المشتركة، لتوفير إمدادات معدنية يمكن أن تلبي بشكل أفضل متطلبات جميع الشركات التي تمر بمرحلة انتقال الطاقة, وأن تكون المورد المفضل لنظام يؤدي فيه التعدين دورًا إيجابيًا لمجتمعات بأكملها من حيث الازدهار الاقتصادي.يذكر أن من بين الموضوعات الرئيسة على أجندة النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي 2023 التوقعات العالمية، ومستقبل قطاع التعدين، ودوره الحاسم في تحول الطاقة، ومساهمة المعادن في تقدم المجتمعات.// انتهى //19:25ت م0182