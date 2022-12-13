الدوحة 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واساستضاف إستاد الثمامة، أحد الإستادات الثمانية لكأس العالم FIFA قطر 2022™، مباراة جمعت بين العمال المشاركين في مشاريع البنية التحتية للبطولة، وعدد من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، بحضور أكثر من 5400 مشجّع من أصدقاء وزملاء العمال، الذين استمتعوا بتجربة فريدة، مع أساطير الفيفا، على أرضية إستاد شهد ثمانية مباريات في المونديال، الذي تختتم منافساته في إستاد لوسيل الأحد المقبل.وانضم 24 عاملاً ممن ساعدوا في تشييد مشاريع كأس العالم قطر 2022، التي أشرفت على تنفيذها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، إلى فريق أساطير الفيفا، الذي ضم عدداً من أعظم الأسماء في تاريخ كرة القدم، في مباراة نظمت بالتعاون مع برنامج الإرث الإنساني والاجتماعي للمونديال، الذي يدعم الشمولية والمساواة في إتاحة الفرص أمام الجميع من خلال كرة القدم.وشارك هؤلاء العمال والآلاف غيرهم في بناء مشاريع البطولة، بما فيها الإستادات المونديالية الثمانية، التي جرى تصميمها وتشييدها وفق أعلى المواصفات العالمية، و 42 موقعاً لتدريب المنتخبات المشاركة.وجرى اختيار فريق العمال في ضوء شغفهم بكرة القدم وانخراطهم في مبادرات كرة القدم من أجل التنمية، ومشاركتهم في منافسات بطولة كأس العمال، وهي بطولة سنوية تنظمها اللجنة العليا، بالتعاون مع الاتحاد القطري لكرة القدم.وضم فريق الفيفا مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم، الفائزين مع منتخبات بلادهم بلقب كأس العالم، ومن بينهم ماركو ماتيرازي، وروبرتو كارلوس، وكافو، ويوري دجوركاييف، وأليساندرو ديل بييرو، في مباراة امتدت لـ 60 دقيقة، على أرضية إستاد الثمامة، المستوحى تصميمه من القحفيّة أو قبعة الرأس التقليدية التي يرتديها الرجال والصبية في أنحاء العالم العربي.// انتهى //19:39ت م0183