عرعر 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسأطلقت جمعية إعلاميي الحدود الشمالية أمس البرنامج التدريبي الإعلامي لمنسقي ومنسقات مدارس التعليم العام بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة، وذلك عبر الاتصال المرئي ويستمر لمدة ثلاثة أيام.وتناول البرنامج في يومه الأول ثلاثة محاور هي: علاقة المنسق بالإعلام والأدوار المنوطة به، وكيفية تميزه, بالإضافة إلى محور أساسيات صناعة البودكاست والتعريف به وأبرز خطواته، وإستراتيجية المحتوى والجمهور المستهدف وغيرها, وأهمية اختيار الوسيلة الإعلامية المناسبة لتغطية الحدث وإبرازها بالشكل المطلوب، واستعراض نماذج إخبارية متميزة في هذا الشأن.وأوضحت الجمعية أنّ البرنامج خلال اليومين القادمين سيشتمل على المحاور التالية وهي: هندسة العنوان الإعلامي، وأساسيات الخبر الصحفي، والصحافة أثناء الأزمات، والإعلام الهوية الوطنية والمكتسبات المختلفة، والمحتوى الإعلامي للمنسق والمنسقة.من جانبه, أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية ثامر بن سودي القمقوم أنّ هذا البرنامج يأتي ضمن برامج وأنشطة الجمعية تحقيقاً لأهدافها ورؤيتها، ويشارك في تقديمه عدد من المتخصصين في الإعلام والاتصال، وصناعة المحتوى.// انتهى //19:54ت م0187