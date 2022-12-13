الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واستلقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد.وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:28ت م0190