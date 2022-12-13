سياسي / نائب وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط
الثلاثاء 1444/5/19 هـ الموافق 2022/12/13 م واس
الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واس
تلقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد.
وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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20:28ت م
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