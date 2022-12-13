الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسشارك المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) في مبادرة إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية "دوِّر جهازك"، بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاع الخاص.وجاءت المبادرة بهدف رفع الوعي حول الاستدامة البيئية وتعزيز ثقافة إعادة استخدام وإعادة تدويـر الأجهزة الإلكترونية في المملكـة، وتبنِّي مبدأ الاقتصاد الدائري؛ عن طريق إيجاد أفضل الحلول للحد من إنتاج النفايات الإلكترونية على مدى مرحلتين، إذ تمثلت المرحلة الأولى من المبادرة بإشراك قطاع الأعمال والتبرع بـ 36 ألف جهاز، ما يقارب مليون ريال قيمة الأجهزة المتبرع بها، وبعد نجاح المرحلة الأولى تنطلق اليوم المرحلة الثانية التي يستهدف فيها قطاع الأفراد؛ لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول إعادة استخدام وتدوير الأجهزة الإلكترونية وتحفيزهم للمحافظة على البيئة وتعزيز ممارســـة إعادة الاستخدام والتدويـر في المملكة.وأوضح المركز أن المبادرة تسهم بخطى فعَّالة لتحقيق أهداف المركز في إعادة استخدام وتدوير 90-95% من النفايات الإلكترونية والبطاريات التالفة واستبعادها عن المرادم, مؤكدًا أهميةَ إعادة الاستخدام والتدوير في النفايات الإلكترونية لما فيها من حماية بيئية واقتصادية واجتماعية تسهم في خفض التكاليف المستقبلية للمواد الخام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقلل من أثر المواد السامة على البيئة، ومن الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.الجدير بالذكر أن المركز يعمل على تنظيم أنشطة إدارة النفايات والارتقاء بها في المملكة، وتحقيق مستهدفات الاستبعاد النهائي عن المرادم بنسبة 82% لجميع أنواع النفايات بحلول العام 2035م.// انتهى //20:40ت م0192