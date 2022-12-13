القاهرة 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسشاركت وزارة السياحة في اجتماعات الدورة الـ 25 للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية برئاسة معالي وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية نايف الفايز، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي وزراء السياحة، والسفراء ورؤساء الوفود في الدول الأعضاء، كما حضره ممثلون عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية؛ من أبرزها منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، والمنظمة العربية للسياحة، واتحاد الكتاب السياحيين العرب.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس الوزاري، التي من شأنها الإسهام في تعزيز العمل العربي المشترك في القطاع السياحي، والارتقاء بمستوى التعاون في المسارات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي والمهم، ومن بينها دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة، وتعزيز جودة التعليم والتدريب السياحي، وتفعيل البرامج الموجهة لتدريب الكوادر البشرية العربية.كما ناقش المجتمعون وثيقة الإستراتيجية العربية للسياحة والموافقة على إقرارها، والدعوة إلى البدء بخطوات تنفيذها، وبحث في الاجتماع دعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة، وتعزيز ثقة السائح العربي.وصدر عن هذه الدورة الموافقة على اختيار “الدوحة” عاصمة للسياحة العربية للعام 2023م.// انتهى //20:40ت م0193