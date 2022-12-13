عام / وزير النقل والخدمات اللوجستية يلتقي الأمينَ العام للمكتب الدولي للمعارض
الثلاثاء 1444/5/19 هـ الموافق 2022/12/13 م واس
الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واس
التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس.
وجرى - خلال اللقاء-تأكيد جاهزية المملكة في مجال النقل والخدمات اللوجستية لاستضافة معرض إكسبو الدولي2030، كما تم استعراض المبادرات والمشاريع الحالية والمستقبلية للمنظومة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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