الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس.وجرى - خلال اللقاء-تأكيد جاهزية المملكة في مجال النقل والخدمات اللوجستية لاستضافة معرض إكسبو الدولي2030، كما تم استعراض المبادرات والمشاريع الحالية والمستقبلية للمنظومة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //21:07ت م0197