الرباط 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم، على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.28 %، بـ 11.317,05 نقطة.فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.30 % ليستقر عند 916,05 نقطة، وارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.1 % مسجلاً 846,42 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 157 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 586 مليار درهم مغربي.//انتهى//21:14ت م0198