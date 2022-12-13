الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسوقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتقديم مساعدات إيوائية للأسر المتضررة من الفيضانات في جمهورية السودان الشقيقية، حيث وقَّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.وتهدف الاتفاقية إلى تأمين وتوزيع 9.200 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في ولايات النيل الأبيض، وسنار، وكسلا، وشمال كردفان، وغرب كردفان، وجنوب دارفور، وغرب دارفور، ونهر النيل، والجزيرة، والقضارف، يستفيد منها 55.200 مستفيد.يأتي ذلك ضمن جهود المركز للاستجابة العاجلة للدول والشعوب المتضررة في مختلف الأزمات والكوارث التي تمر بهم.// انتهى //21:22ت م0199