الدوحة 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسأكد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث رئيس كأس العالم FIFA قطر 2022™ حسن الذوادي، أن البطولة، طالما أسهمت في توحيد الشعوب من مختلف الثقافات والخلفيات والانتماءات، وجمعت العالم بأسره في هذه النسخة في قطر أرض المونديال.وقال: "لقد كانت لدينا طموحات كبيرة، وعقدنا العزم على تنظيم استضافة مبهرة لكأس العالم في قطر، ونفخر بأننا نجحنا فيما تطلعنا إليه، وحققنا إنجازات استثنائية لاقت صدى وإشادة عالمية واسعة. إن توحيد الناس على اختلاف أعراقهم ولغاتهم ودياناتهم، وكسر الحواجز الاجتماعية بينهم، وسد الفجوة بين الشرق والغرب، تأتي كلها ضمن الإرث المستدام لأول نسخة من المونديال يستضيفها العالم العربي ".جاءت تصريحات الذوادي خلال فعالية نظمتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس في الحي الثقافي كتارا، تحت عنوان: "قوة الابتكار في عالم ما بعد الجائحة"، ألقت الضوء على أهمية ضمان حياة صحية وعيش كريم للجميع بمختلف الأعمار، بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما تناولت أهمية الاستثمار في الابتكار على الصعيد الطبي والعلمي، ودوره في الوقاية من جائحة عالمية قد تحدث في المستقبل.وحضر الفعالية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، وعدد من المسؤولين في دولة قطر ورجال أعمال من مختلف دول العالم، ونجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام ولاعبة منتخب الدنمارك ناديا نديم، سفيرا كأس العالم قطر 2022، إلى جانب أسطورتي كرة القدم الإيفواري ديدييه دروجبا والغاني مايكل إيسيان.ونوّه الذوادي، بمدى الحاجة إلى مزيد من المنصات لجمع الناس من مختلف الخلفيات والمعتقدات والأفكار، ليفهم الجميع أنه لا يتعين بالضرورة اتفاق الناس على كل شيء، ولكن لا يزال بإمكانهم مواصلة العيش معاً في أجواء إيجابية، مشيراً إلى نجاح هذه النسخة من كأس العالم في تحقيق ذلك؛ وقال: "لقد كانت فرصة رائعة للالتقاء بين المشجعين، وبناء الصداقات وتبادل الثقافات، سواءً كان ذلك من حيث أصناف الطعام المتنوعة من أنحاء العالم، أو اللباس التقليدي، أو الفنون التراثية وغيرها".ونجحت قطر في استضافة نسخة استثنائية من كأس العالم، لم يتبق من مبارياتها الأربعة والستين سوى أربع مباريات. وإلى جانب كونها أول بطولة من نوعها المنطقة؛ فهي أيضاً الأكثر تقارباً في تاريخ المونديال منذ نسخته الأولى في عام 1930، حيث أتيحت الفرصة للمشجعين لحضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد في الأدوار الأولى من منافسات البطولة. كما شهدت استضافة المونديال العديد من برامج الإرث على الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.وأكد الذوادي أن للأحداث الرياضية الكبرى قدرة خاصة على توحيد الناس من جميع أنحاء العالم، وقال: "غالباً ما تكون البطولات الرياضية العالمية مصدر إلهام لنا جميعاً، وما يتوجب علينا القيام به الآن هو التأكد من أن الأثر الإيجابي لما حدث على أرض قطر سيمتد ليشمل المنطقة والعالم. لقد نجحنا في تحطيم الصور النمطية، وتعزيز الروابط بين الناس من كل مكان. ومن مسؤوليتنا الآن، أن نستثمر هذه التجربة التاريخية ونبدأ في نثر بذورها في أنحاء العالم، بغض النظر عن الهوية أو الانتماء، لأننا بحاجة إلى مزيد من الفرص للتقريب بين الناس كمجتمع عالمي، بالنسبة لي، هذا واحد من أهم جوانب الإرث الذي ستخلفه هذه النسخة من البطولة."//انتهى//21:24ت م0200