الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسوقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني؛ لتقديم مساعدات إيوائية للأسر المتضررة من الفيضانات في أفغانستان، حيث وقَّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.وتهدف الاتفاقية إلى تأمين وتوزيع 3.200 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في العاصمة كابل، وولايات لوكر، وننكرهار، وباكتيا، ولغمان، وكنر، ونورستان، وبروان، ووردك، وغزني، وخوست، وكابيسا، يستفيد منها 32 ألف مستفيد.يأتي ذلك ضمن جهود المركز للاستجابة العاجلة للدول والشعوب المتضررة في مختلف الأزمات والكوارث التي تمر بهم.//انتهى//21:26ت م0201