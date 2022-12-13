جدة 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسيشهدُ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي - غداً - الحفلَ الختامي لجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في موسمها الرابع 2022م، وذلك في قبة جدة (سوبردوم ).ويُكرِّم سموُّه الفائزين بالجائزة، وهم: الفائز بجائزة التجربة الشعرية الشاعر محمد بن عبدالله العلي، من المملكة العربية السعودية وقيمتها 500,000 ريال سعودي، والفائز بجائزة الديوان الشاعر محمد الأمين جوب، من جمهورية السنغال، عن ديوانه (كأغنية لن تكتمل) وقيمتها 200,000 ريال سعودي، والفائز بجائزة الشعر المسرحي الشاعر محمد إسماعيل عبدالله سويلم، من جمهورية مصر العربية، عن مسرحيته (أعمى يلعب الشطرنج) وقيمتها 100,000 ريال سعودي، والفائز بجائزة القصيدة المغناة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين، من دولة الكويت، عن قصيدة (لن أسلاكم) أداء الفنانة ولاء الجندي وقيمتها 100,000 ريال سعودي، وجائزة أفضل مشروع في خدمة الشعر العربي لبيت الشعر بالشارقة من دولة الإمارات العربية المتحدة وقيمتها 100,000 ريال سعودي.كما يُكرِّم سموُّه الفائزين بجائزة الشاعر الواعد التي يبلغ إجمالي قيمتها 500,000 ألف ريال سعودي، حيث فاز بجائزة مسار التعليم العام، وقيمتها 40,000 ألف ريال سعودي لكل فائز، نواف بن فوزان المطرفي (ثانوية الفلاح تعليم مكة)، سهلية بنت محمد العمري (ثانوية أم المؤمنين عائشة بن أبي بكر- تعليم المدينة المنورة)، مهند بن هاني الزرقي (ثانوية العبادي الأهلية- تعليم الطائف)، محمد بن عبدالعزيز السلطان (مدارس المناهج- تعليم الرياض)، دانة بنت ناصر السلوم ( الثانوية الـ 78- تعليم الرياض)، بينما فاز بجائزة مسار الجامعات السعودية وقيمتها 60,000 ألف ريال سعودي لكل فائز، نادر بن محمد بن علي الغامدي (جامعة الباحة)، ليان بنت إبراهيم بن عبدالله الكلثم (جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل)، عبدالرحمن حسين إبراهيم محرق (كلية ابن سينا الأهلية للعلوم الطبية)، مصعب بن فواز بن عقيل الجهني (جامعة تبوك)، وإبراهيم بن علي بن إبراهيم البريدي (جامعة القصيم).// انتهى //22:17ت م0203