جدة 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسيُركِّز جناح دارة الملك عبدالعزيز- المشارك في معرض جدة للكتاب 2022 الذي تنظِّمه هيئة الأدب والنشر والترجمة- على عرض إصدارات متعددة ومتنوعة ذات طابع ثقافي ومعرفي، وفي المجالات التاريخية والجغرافية والأدب والثقافة والآثار وغيرها.وشهدَ الجناحُ زيارةَ صاحبِ السموِّ الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، واقتناء عدد من إصدارات الدارة التاريخية، مبديًا إعجابه بالموضوعات التي تتناولها تلك الإصدارات، والقيمة المرجعية والأكاديمية التي تمثلها.ويعرض جناح الدارة عناوين معينة منبثقة من مسارات ثقافية ومعرفية تخدم جوانب متعددة، منها: أدب الرحلات، وكتب السيرة والمذكرات، والحياة الاجتماعية في غرب المملكة، والدراسات التاريخية والاجتماعية، وتاريخ البحر الأحمر، وتاريخ غرب المملكة العلمي والاقتصادي، وتاريخ الكعبة المشرَّفة، وتاريخ المدينة المنورة، وتاريخ مكة المكرمة، والأطالس والمعاجم، وتراث الجزيرة العربية، والتاريخ القديم.وتطرح دارة الملك عبدالعزيز - من خلال جناحها - عناوين جديدة من ضمن إصداراتها، هي: (المصادر التاريخية لمكة المكرمة عبر العصور رصدًا ودراسةً وتحليلاً) في خمسة مجلدات، و(مراسلات الحفظي)، و(استطلاع جوي لغرب المملكة)، و (مكتبة المسجد النبوي الشريف: تاريخ ونوادر)، و(نوادر المطبوعات في مكتبة المسجد النبوي الشريف)، و(الوفادة المشرقية على الأندلس خلال العصر الأموي)، و(سياسة الملك عبدالعزيز في حَلِّ مشكلات ساحل البحر الأحمر الأمنية)، و(علي جواد الطاهر وجهوده في التأريخ للأدب في المملكة)، و(تاريخ البصرة والأحساء والقطيف 907-959هـ / 1501-1552م)، و(تقييدات آل سعود على المخطوطات الأصلية في المكتبات الحكومية السعودية 1157-1373هـ /1744-1953م).وتقدم الدارة - من خلال الجناح- إصدارًا جديدًا لمركز تاريخ مكة المكرمة التابع للدارة عنوانه: (مكة المكرمة معالم ومعلومات)، يُقَدِّمُ لحُجَّاج بيت الله الحرام والمعتمرين وقاصدي مكة المكرمة تعريفًا موجزًا وسريعًا بأهم المعالم والمواقع في البلد الحرام.وتهدف دارة الملك عبدالعزيز من خلال التركيز على العناوين السابقة في إصداراتها؛ تعزيز الجوانب المعرفية والبحوث العلمية وسهولة الوصول لها،التي تمثل آداب وجغرافية المملكة العربية السعودية، والعالمين العربي والإسلامي.// انتهى //22:18ت م0204