الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسرأسَ معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل - اليوم- الاجتماعَ المئة للمجلس، وذلك في مقر الأمانة العامة.وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، منها؛ استراتيجية الصحة النفسية والإدمان والاضطرابات النمائية ومدى مواءمتها مع القطاعات المعنية.كما اطلَع المجلس على تقرير أعمال المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بالإضافة إلى تقرير شامل عن أداء المركز السعودي لسلامة المرضى.وتزامناً مع الاجتماع؛ تم الاحتفاء بمرور 20 عاماً على إنشاء المجلس الصحي السعودي، وبانعقاد الاجتماع المئة.يُذكر أن المجلس الصحي السعودي خلال الأعوام الماضية أصدر العديد من القرارات المهمة لتطوير النظام الصحي، كان لها أثر بالغ في تنسيق وتنظيم الرعاية الصحية في المملكة، حيث حقق المجلس خلال مسيرته الحافلة بالعطاء الكثير من الإنجازات والبرامج الوطنية التي انعكس أثرها على تطوير المنظومة الصحية وتعزيز الوقاية من الأمراض وجودة الحياة، وما حصل خلالها من نقلة نوعية في تاريخ المجلس بما يتوءام مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //22:20ت م0205