الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واساستقبل معالي وزير الدفاع البريطاني بين والاس، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في ساحة حرس الخيالة الملكي بالعاصمة البريطانية لندن، حيث أجريت لسمو وزير الدفاع مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلام الملكي السعودي، واستعراض حرس الشرف.وعقد سمو وزير الدفاع، اجتماعًا في مقر وزارة الدفاع البريطانية مع معالي وزير الدفاع البريطاني جرى خلاله استعراض العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.كما وقع سمو وزير الدفاع ومعالي وزير الدفاع البريطاني خطة التعاون الدفاعي، التي تهدف إلى تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي.حضر الاجتماع وتوقيع خطة التعاون الدفاعي من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة اللواء الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباة.ومن الجانب البريطاني معالي رئيس أركان القوات الجوية البريطانية الفريق الأول السير مايك ويجستون، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، والملحق العسكري البريطاني لدى المملكة العميد جيمي بيغوت، والسكرتير الخاص لمعالي وزير الدفاع البريطاني ميري ديفيز.وكان سمو وزير الدفاع قد وصل والوفد المرافق له يوم أمس إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية يلتقي خلالها بعددٍ من المسؤولين لبحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.// انتهى //22:34ت م0206