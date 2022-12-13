الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واساستقبلَ الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" الدكتور منصور الشمري، في مقر المركز بالرياض اليوم، وفدًا من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ( UNCCT ) برئاسة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف.وبحث الجانبان - خلال اللقاء- سبل تطوير التعاون المشترك في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.وتعرَّف الوفد - خلال الزيارة- على آلية الرصد والتحليل والنماذج التي يتم بناؤها وتطويرها داخل (اعتدال)، وأبرز التقنيات المتطورة في هذا المجال، مستمعين لشرح تفصيلي حول جهود المركز في مكافحة الفكر المتطرف ومبادراته المجتمعية.وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف: "تعدُّ المملكة العربية السعودية رائدة في مجال مكافحة التطرف على الصعيدين المحلي والعالمي، وستواصل جهودها الرائدة في هذا الشأن في الفترة المقبلة؛ لأن التطرف يعدُّ تهديدًا مستمرًّا، إضافة إلى امتلاكها القدرات الهائلة في مجال مواجهة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، ومركز (اعتدال) أحد الأمثلة الممتازة في هذا الشأن في التعامل مع هذه المشكلة الصعبة والسيطرة عليها ومنعها بفعالية".وأضاف: "لايوجد دولة مُحصَّنة ضد الإرهاب لذلك يعدُّ التعاونُ الدولي عاملًا مهمًا للنجاح في هذا الأمر وهذه المنطقة مهمة كثيرًا بالنسبة لنا، إلى جانب أهمية التعاون مع المملكة لذلك ننوي أن نؤسس تعاونات مع المملكة وفي المنطقة بأكملها"، مؤكداً في ختام تصريحه، أن المملكة تعدُّ مثالًا يحتذي به في مجال مكافحة الإرهاب.من جهته، قال نائب وكيل الأمين العام ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب رافي غريغوريان-خلال الزيارة-:" إنه لأمر رائع حقًا أن أكون هنا شخصيًا ومتحمسًا حقًا لبعض الأشياء التي تعلمناها اليوم حول الطرق التي يمكننا من خلالها نقل التعاون إلى المستوى التالي، ومساعدة العديد من الدول الأعضاء الأخرى في التعامل مع هذه المشكلات بطريقة تجعل الخبرة هنا ممكنة".بدوره، أكد مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) جهانجير خان أن (اعتدال) في المقدمة بكلا الجانبين، وذلك فيما يتعلق بالبحث والتطوير، والأهم من ذلك جهود الجانب العملي لمنع التطرف العنيف، خصوصًا من خلال تعزيز الخطابات الإيجابية التي من شأنها العمل على مكافحة الإيديولوجيات المتطرفة والمحتوى المتطرف خاصة على الإنترنت ".وحول مذكرة التفاهم ما بين مركز (اعتدال) ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب قال خان: "نعمل على تطوير برامج تعاون سيكون لها جانب عالمي، وبُعدٌ عالمي خاصة في الأمور الأكثر أهمية كالبحث والتطوير، ونحن نتطلع بشدة إلى تطوير المزيد من البرامج في مذكرة التفاهم هذه".يذكر أن كلاًّ من المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ( UNCCT ) سبق وأن أبرما مذكرة تفاهم مشترك بين الجانبين في الأول من (أبريل) 2021م؛ لتعزيز التعاون في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ودعم جهود المجتمع الدولي في معالجة آفة الإرهاب، وفي منع انتشار الأفكار المتطرفة.وفي ختام الزيارة، التقطت الصور التذكارية، وقدَّم الشمري درع (اعتدال) كهدية تذكارية لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.// انتهى //22:35ت م0207