جدة 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسرشحت وزارة الثقافة عدداً من الموهوبين من القطاعات الثقافية للمشاركة في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع 2022، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، في نسخته الثانية المُقامة في جدة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله، وذلك لدعم العقول الشابة والمبدعة من مختلف أنحاء العالم في "رحلة نحو المستقبل الجديد".وشاركت الوزارة بمرشحين من قطاعات الأدب والنشر والترجمة والفنون البصرية والأفلام والموسيقى، لتقديم فقرات ترفيهية وتوعوية بالمواهب الثقافية والفنية خلال عرض المواهب الذي أقيم أمس.وتأتي مشاركة الوزارة بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، لتعزيز جهود الطرفين في اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية.// انتهى //22:53ت م0211