الدمام 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واساختتمت - اليوم - مبادرة "الرقابة المجتمعية" التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية على مدى ثلاثة أيام في كورنيش الدمام الجنوبي، تخلَّلَها العديد من الفعاليات التوعوية والمعرض التثقيفي المصاحب.وهدفت هذه المبادرة إلى تعريف أفراد المجتمع بأهمية الرقابة المجتمعية، ودورهم بتحسين البيئة والمحافظة على الممتلكات العامة.واطَّلَعَ الزوَّارُ وأسرُهُم خلال وجودهم بموقع المبادرة، على دور المراقب المجتمعي بمواجهة السلوكيات الخاطئة وجعل الأفراد شركاء في تصحيحها بما يضمن تعزيز الوعي تجاه القضايا البيئية والنظافة العامة، والقضاء على مسببات التشوه البصري.وأكد وكيل الأمين للخدمات، محمود الرتوعي أن المبادرة حققت نتائج إيجابية، أهمها؛ إيصال رسائل توعوية للزوار تتعلق بتصحيح العديد من المفاهيم المتعلقة بالرقابة المجتمعية وتحويلها من مجرد شعارات إلى واقع عملي ينعكس على سلوك الأفراد للنهوض ببيئتهم المحيطة، لافتا النظر إلى ترشيح 60 مراقباً مجتمعياً للالتحاق ببرنامج المبادرة بعد تجاوزهم مرحلة التقييم المبدئي ضمن فعالية "اختبر تجربتك"، مشيراً إلى أن المبادرة تضمَّنَت معرضًا مصاحبًا وأركانًا تثقيفيةً تفاعل معها الزوَّار، من خلال تجسيد حي لما تشهده البيئة من تصرفات وسلوكيات خاطئة كان لها تأثيرات سلبية، وحلول لتلك المشكلات من خلال التركيز على الدور المجتمعي الذي يسهم في الحدِّ من آثارها وعلاجها، مبيِّنًا أن المبادرة تستهدف إشراك أكبر عدد من أفراد المجتمع؛ ليتعرفوا على ما تمثله الرقابة المجتمعية من تغيير بيئتهم للأفضل، والدور الحيوي الذي يقوم به المراقب المجتمعي في رفع وعي الأفراد بهذا المجال.يُذكر أن المبادرة ستواصل فعالياتها، وستكون المحطة الثانية لها غداً بمحافظة الخبر وتستمر يومين، متضمنة عدداً من الفعاليات، كالأركان التثقيفية والبرامج التوعوية، والمسرح التفاعلي الذي سيشهد مسابقات متنوعة، ولقاءات اجتماعية لرفع مستوى الوعي بالرقابة المجتمعية، وجعل المواطن شريكاً أساسيا بمواجهة بعض السلوكيات والتصرفات التي تكون سببا في تشويه المشهد البصري وإلحاق الضرر بالبيئة.// انتهى //22:58ت م0212