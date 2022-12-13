الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، الحفل السنوي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض ( مكنون ), وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, حيث كرم سموه 500 حافظ من أصل 2000 خاتم وخاتمة لكتاب الله.ونوه رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد الرحمن الهذلول بما حظيت به الجمعية من دعم ومتابعة سمو أمير الرياض في خدمة القرآن وأهله, موكداً إسهام الجميع من جهات ذات العلاقة في تحقيق الأهداف المنشودة، وتنشئة جيل صاعد لخدمة هذا البلد الكريم.بعدها دشن الأمير فيصل بن بندر المصحف المرتل لطلاب جمعية مكنون بالتعاون مع المركز السعودي للقرآن الكريم والأحاديث النبوية, ثم شاهد سموه عرضا عن منجزات الجمعية ومواقع الحلق والمدارس ونماذج من تلاوة الحافظين الشباب.تلا ذلك مسيرة لتخريج الخاتمين, ثم كرم سموه الداعمين والرعاة والمساجد والمدارس المميزة والتقطت الصور التذكارية.حضر الحفل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ومعالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري.// انتهى //23:09ت م0213