الطائف 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسنفّذت أمانة الطائف ممثلة بالبلديات الفرعية التابعة لها أكثر من 21 ألف جولة رقابية، شملت المحلات التجارية والمطاعم والمطابخ والمرافق ذات العلاقة بالمستهلك لتحقيق الامتثال بالاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية ودعم برنامج الإصحاح البيئي.وأكدت الأمانة أن البلديات التابعة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مشيرةً إلى أن مؤشرات قياس الأداء رصدت انخفاض معدلات المخالفات للاشتراطات الصحية والمرصودة خلال الجولات الرقابية الأخيرة.// انتهى //23:27ت م0215