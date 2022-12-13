واشنطن 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في واشنطن اليوم، رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، ورئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، ورئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله.وناقش الأطراف عدداً من الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث الشراكة في دعم الأمن الإقليمي.// انتهى //23:28ت م0216