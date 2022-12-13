نيويورك 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 103.60 نقطة، بما يعادل 0.30%, ليغلق عند 34108.64 نقاط. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 113.07 نقطة أو 1.01%, ليغلق عند 11256.81 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 29.11 نقطة أو 0.73%, ليغلق عند 4019.67 نقطة.// انتهى //00:26ت م0002