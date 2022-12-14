القدس 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واساهتمت الصحف الفلسطينية الصادر اليوم بالحراك الفلسطيني على الصعيد الدبلوماسي من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، من خلال رسائل عاجلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وتشديد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على أن الواقع المروع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني يؤكد الحاجة الملحة لتوفير الحماية الدولية له، لإنقاذ الأرواح البشرية وردع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، داعياً مجلس الأمن للعمل بشكل فوري لتنفيذ قراراته ذات الصلة.وتناولت صحف الأربعاء تصعيد قوات الاحتلال لعمليات الهدم التي طالت منازل في أريحا والأغوار ، ومواصلة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مسلطة الأضواء على التنديد الصادر من وزارة الخارجية الأميركية حول حادثة استشهاد الطفلة جنى زكارنة برصاص قناص إسرائيلي خلال العملية العسكرية الأخيرة في مدينة جنين، معبرةً عن أسفها لما حدث للطفلة، واصفة قتل الطفلة الفلسطينية بالحدث المأساوي.وسلطت صحف فلسطين الأضواء على الترحيب الفلسطيني والعربي بتمديد تفويض الأونروا من قبل الأمم الجمعية العامة للأمم المتحدة لثلاث سنوات، داعيةً إلى الاستمرار في توفير الدعم المالي لها للاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، لافتةً النظر لانطلاق أعمال اللجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة والتي تضم 6 لجان فرعية، لمختلف جوانب التعامل بين الجانبين الفلسطيني والأوروبي في قطاعات: التعليم، والصحة، والطاقة، والاقتصاد، والتجارة، والعدل، والمياه، والتنمية الاجتماعية، والمال العام، بما في ذلك الجانب السياسي.كما أبرزت الصحف إطلاق منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) مناشدة للدول المانحة للحصول على 2.6 مليار دولار أمريكي بشكل طارئ لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لأكثر من 52.7 مليون طفل محتاج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2023.//انتهى//06:35ت م0009