كينشاسا 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات الأمطار الغزيرة التي هطلت على عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا إلى 120 شخصًا، حيث ألحقت الفيضانات أضرارًا جسيمة بالممتلكات، وغمرت المياه الشوارع الرئيسة لوسط المدينة، البالغ عدد سكانها 15 مليوناً نسمة.وأفادت السلطات بأن الضحايا سقطوا في مناطق وبلديات مختلفة في المدينة، ولا سيما في الوديان، حيث طُمرت المنازل بسبب انزلاقات التربة.وأعلن وزير الداخلية الكونغولي دانيال أسيلو ، الحداد الوطني ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة.// انتهى //09:24ت م0013