القدس 20 جمادي الأولى 1444هـ الموافق 14 ديسمبر 2022م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 18 فلسطينياً خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية.وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن الاعتقالات تركزت في الخليل ونابلس وجنين ورام الله، بعد مداهمة وتفتيش منازل الفلسطينيين والاعتداء عليهم ، مبيّنةً أن 6 ممن تم اعتقالهم من بلدة دورا في الخليل هم من الأسرى المحررين .في السياق ذاته اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية مخيم بلاطة بمدينة نابلس، واشتبكت مع مقاومين فلسطينيين تصدوا لعملية الاقتحام ، والتي تأتي في إطار الاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال على المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية.// انتهى //09:37ت م0014