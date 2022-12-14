إسلام آباد 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تجديد رئيس الوزراء شهباز شريف عزم حكومته على مواصلة الجهود التي تبذلها لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها باكستان.واهتمت باتفاق باكستان وكازاخستان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة البرلمانية والشعبية.وأخبرت عن وصول وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليرأس المؤتمر الوزاري لمجموعة الـ 77 والصين في نيويورك.وأشارت إلى عزم رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان القيام بزيارة رسمية إلى باكستان اليوم تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.ونشرت موافقة بنك التنمية الآسيوي على حزمة مساعدات بقيمة 554 مليون دولار لباكستان، لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في باكستان بعد الفيضانات المدمرة هذا العام والتصدي لتحديات تغير المناخ.وتناقلت صحف الأربعاء موقف الصين التي أعربت عن صدمتها من الهجوم الذي استهدف فندقاً في العاصمة الأفغانية كابل وأدى إلى إصابة خمسة من مواطنيها.// انتهى //10:18ت م0017