القاهرة 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الزيارة الحالية التي يجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للعاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية التي انطلقت أمس وتنعقد على مدى ثلاثة أيام.ونقلت في الإطار ذاته عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي قوله، إنّ الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية ــ الأمريكية؛ لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي.وواكبت صحف الأربعاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ٢٢ فلسطينيًا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.ونشرت في الإطار ذاته ترحيب المستشار السياسي لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك، بمطالبة وزارة الخارجية الأمريكية، دولة الاحتلال بتحمل مسؤولياتها في محاسبة المجرم الذي قتل الطفلة "جنى زكارنة".وتحدثت صحف القاهرة عن مقتل وإصابة 24 شخصًا إثر هجوم بعبوة ناسفة وقنابل يدوية شنته عناصر من تنظيم "داعش" على فندق في العاصمة الأفغانية كابل.// انتهى //10:37ت م0021