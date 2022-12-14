صبيا 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واستفقد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، مقر قيادة دوريات الأمن في محافظة صبيا، واطلع على سير العمل وتقييم الأداء لتحقيق المستهدفات التطويرية والتقنية.وشاهد مدير الأمن العام، عرضًا مرئيًا لأبرز النتائج التي تحققت والتقارير الميدانية، حاثًا منسوبي قيادة دوريات الأمن في محافظة صبيا على مواصلة العطاء والارتقاء بمستوى الأداء والتميز في تقديم الخدمات الأمنية بكفاءة وفاعلية.// انتهى //10:41ت م0022