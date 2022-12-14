الخرطوم 20 جمادى الأولى 1444 ه الموافق 14 ديسمبر 2022 واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على توقيع الحكومة السودانية، تحالف شركات إماراتية، أمس بالخرطوم ، على اتفاقية لتطوير ميناء أبو عمامة على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي.وعرجت على مطالبة وزير الخارجية السوداني علي الصادق خلال مخاطبته اجتماعات التعاون التنموي الفعّال في جنيف أمس بتفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي ودعم السودان لمواجهة تحديات الانتقال.ولفتت صحف الأربعاء الانتباه إلى إجراء الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بالخرطوم عملية جراحية معقدة لزراعة كبد لمريض يبلغ من العمر 17 عامًا، تم التبرع له بالكبد من قِبل أمه البالغة من العمر 45 عامًا .وأبرزت تأكيد عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور الهادي إدريس أنّ الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في الخامس من ديسمبر الجاري، يشكل اختراقاً مهماً لجدار الأزمة التي تمر بها البلاد، ويفتح الطريق لحل دائم ومستدام لقضايا السودان.وأشارت إلى تفريق قوى الأمن والشرطة السودانية، أمس، مئات المحتجين ومنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي للتعبير عن رفضهم الحكم العسكري والاتفاق الإطاري.// انتهى //10:48ت م0023