بغداد 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واساهتمت الصحف العراقية الصادره اليوم، بتأكيدات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بانفتاح العراق على كل الأطراف؛ لتعزيز الشراكة الإقليمية وتعزيز التنمية في العراق.وأشارت الصحف إلى ضرورة الاستفادة من مخرجات القمة العربية - الصينية لتحقيق المصالح، وأن بغداد تعبر عن ثقتها بالشركات الصينية للعمل في المشاريع الإستراتيجية.‏ وواصلت تركيزها على تنامي العلاقات العراقية العربية خاصة اتفاق العراق مع دولة الكويت، والمتعلق بتفعيل اللجان البيئية المشتركة.رياضيًا واصلت متابعتها لمجريات مونديال كأس العالم الذي تستضيفه دولة قطر خاصة ترقب الجماهير العراقية لمباراة نصف النهائي بين المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي.// انتهى //10:49ت م0024