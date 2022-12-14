طوكيو 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسأغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أسبوعين اليوم وسار على خطى مكاسب وول ستريت حيث عززت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من التوقعات بأنّ مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأمريكي ) قد يخفف من وتيرة رفع سعر الفائدة.وارتفع نيكي 0.72 % إلى 28156.21 وهو أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ أول ديسمبر ، فيما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6 % إلى 1977.42.// انتهى //10:51ت م0025