اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع
الأربعاء 1444/5/20 هـ الموافق 2022/12/14 م واس
طوكيو 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واس
أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أسبوعين اليوم وسار على خطى مكاسب وول ستريت حيث عززت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من التوقعات بأنّ مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأمريكي ) قد يخفف من وتيرة رفع سعر الفائدة.
وارتفع نيكي 0.72 % إلى 28156.21 وهو أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ أول ديسمبر ، فيما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6 % إلى 1977.42.
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