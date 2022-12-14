الرباط 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم، الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالعاهل المغربي الملك محمد السادس والذي عبّر فيه عن التهنئة لجلالة الملك والشعب المغربي بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم في قطر.وتطرقت صحف الأربعاء إلى أعمال المؤتمر الوزاري السادس للحوار الأوروبي الأفريقي حول "الهجرة والتنمية" الذي تستضيفه مدينة قادس الإسبانية، بهدف بحث واعتماد إعلان سياسي ومخطط عمل بشأن الهجرة للفترة ما بين 2023-2027.وأولت صحف المغرب اهتمامها أيضاً لأعمال قمة "الولايات المتحدة أفريقيا 2022" المنعقدة في واشنطن بمشاركة 49 من القادة الأفارقة.وسلطت الصحف الضوء على مساعي واشنطن وسيئول وطوكيو، لتنسيق خططها العسكرية لمواجهة كوريا الشمالية.وأخبرت صحف المغرب عن تسجيل الصين ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد تخفيف القيود الصحية التي سمحت للبلاد حتى الآن باحتواء الوباء.// انتهى //11:01ت م0027