جازان 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واساطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، على صحة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة سابقاً الشيخ علي بن شيبان العامري, والشيخ إبراهيم بن حسن الذروي شيخ شمل الحسيني والنجوع اللذان يرقدان بالمستشفى حالياً إثر تعرضهما لوعكة صحية.وسأل سموه خلال زيارته لهما الليلة الماضية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان , الله العلي القدير أن يمن عليهما بالشفاء العاجل.من جهتهما أعرب الشيخان العامري والذروي عن شكرهما وامتنانهما لسمو نائب أمير منطقة جازان على زيارته لهما , سائلين الله تعالى أن يمتع سموه بالصحة والعافية وأن لايريه مكروه.// انتهى//11:02ت م0028