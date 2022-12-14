جيزان 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة.واطلع سمو أمير المنطقة خلال اللقاء على الخطط والمبادرات والبرامج الأمنية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، منوهاً بجهود الأمن العام ممثلاً في الجهات الأمنية التابعة لها في المنطقة في تقديم خدماتها الإنسانية والأمنية وكل ما يضمن حماية الأرواح والممتلكات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وفق أفضل الممارسات التقنية الحديثة، التي تضمن تقديم الخدمات في أسرع وقت ممكن.وأكّد سموه على ما تجده القطاعات الأمنية بالمنطقة ، من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ من خلال توفير مختلف سبل الدعم والمساندة ، وتأهيل العنصر البشري الذي يمثل ركيزة رئيسية للارتقاء بالأداء في كافة المجالات ويسهم في ترسيخ الأمن في المجتمع ومكافحة الجريمة.حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، ووكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن هادي الشمراني ، ومدير شرطة منطقة جازان اللواء الدكتور عويد بن مهدي العنزي.// انتهى//11:13ت م0029