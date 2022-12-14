سكاكا 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، القائم بأعمال سفارة الفلبين لدى المملكة روميل روماتو، يرافقه نائب قنصل السفارة فرانسيس توريس.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.من جهته, أعرب السفير عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف، مبدياً إعجابه بما شاهده في المنطقة من مقومات تنموية وتاريخية وسياحية.// انتهى //11:13ت م0030