جدة 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسنظمت أمانة محافظة جدة، حملة تطوعية لتنظيف شاطئ خليج سلمان، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، وشارك بها عدة جهات ومتطوعون .وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية في الأمانة المهندس هتان بن هاشم حموده، أن الهدف من الحملة هو نشر الوعي بين فئات المجتمع للحفاظ على البيئة والشواطئ، وتأتي ضمن مبادرات الأمانة التي تهدف استقطاب أكبر شريحة من المتطوعين.// انتهى //11:18ت م0031