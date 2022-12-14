بغداد 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسكشفت قيادة العمليات المشتركة عن تمكن سلاح الجو العراقي من قتل 200 إرهابي منذ مطلع العام الحالي أغلبهم من قيادات الخط الأول في تنظيم داعش الإرهابي.وأوضح المتحدث الرسمي للعمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للصحفيين أنّ تنظيم داعش يعيش في حالة تخبط ويتواجد على شكل مجموعات في المناطق الجبلية والنائية ، مشيراً إلى أن التطور في العمل الاستخباري للقوات العراقية والتعاون الواضح من المواطنين أسفر عن إجهاض العديد من الخطط لداعش ومكن القوات العراقية من توجيه ضربات قوية للتنظيم الإرهابي.وأضاف الخفاجي أن الخطط الأمنية وضعت لإنهاء تواجد داعش في العام المقبل بشكل نهائي.// انتهى //11:23ت م0032