الرياض 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسوقعت الهيئة العامة للنقل بمقرها الرئيسي في الرياض، مذكرة تفاهم مع شركة المراعي؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك لتمكين الكوادر الوطنية، ودعم مبادرات التوطين في مهنتي النقل الثقيل والحافلات، حيث مثّل الهيئة وكيل تمكين النقل الدكتورة أميمة بامسق، فيما مثل الشركة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية فهد الدريس.وتأتي هذه الاتفاقيات استكمالاً للجهود المبذولة في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 بزيادة فرص التوظيف بما يسهم في خفض معدلات البطالة، حيث تهدف مبادرات التوطين في الهيئة العامة للنقل إلى دعم منشآت القطاع الخاص، وتطوير الكوادر الوطنية، ورفع مستوى مهارات العاملين؛ بما يضمن تطوير الخدمات اللوجستية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.وتتمثل آلية الدعم المقدم للمستفيدين من المبادرة في دعم تكاليف تدريب القيادة والفحص الطبي، ودعم إصدار رخص القيادة، كما سيتم تقديم دعم الأجور من صندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى العديد من الحوافز التشريعية والتنظيمية التي تسهم في تحفيز عمل السعوديين في المهن المستهدفة، وذلك لأهمية هذه المهن ودورها الحيوي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.// انتهى //11:45ت م0033