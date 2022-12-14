جيزان 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسبدأت اللجنة المنظمة لمهرجان شتاء جازان 2023 اليوم، استقبال مشاركات المبدعين والمبدعات الراغبين في المشاركة بمعرض "فنن"، في مجالات الفنون التشكيلية والخط العربي والتصوير الفوتوغرافي والحرف وفي مجالات الفنون الأخرى.وأوضحت مساعدة مدير تعليم جازان المدير التنفيذي لمهرجان شتاء جازان رحاب مسلم، أن المعرض سيقام بمركز الأمير سلطان الحضاري، ضمن باقة من البرامج التي سيشهدها المهرجان هذا العام، والتي تهدف إلى تهيئة بيئة حاضنة لأعمال الموهوبين والموهوبات في مختلف مجالات الفنون.من جانبه بيّن المشرف على المعرض موسى خرمي، أن استقبال المُشاركات سيستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، ويتضمن العديد من الفعاليات وورش العمل المصاحبة للمعرض، بمشاركة نخبة من الفنانين والفنانات في مختلف المجالات الفنية، إضافة لعقد دورة تدريبية في "الخط العربي" يقدمها خطاط مصنع كسوة الكعبة المشرفة مختار عالم مفيض الرحمن، مشيراً إلى أن المعرض سيتضمن إقامة "منصة فنن" التي سيتم من خلالها استضافة العديد من الشخصيات الفنية للتعريف بأبرز الأعمال الفنية، وآلية تطويرها وإبرازها محلياً وخارجياً.// انتهى //12:22ت م0041