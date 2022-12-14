مكة المكرمة 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة اليوم ورشة عمل ( تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في بيئة العمل), بحضور أكثر من 550 تربوياً وتربويةً بتعليم مكة المكرمة .وتستهدف الورشة تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد التي تعد ظاهرة دولية و المعوق الأكبر للتنمية والتطور حيث تمتد إلى كافة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .وأوضح المدير العام بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي أن الدولة تسن القوانين والأنظمة وتوطين ثقافة المسؤولية وتعزيز قيم النزاهة عبر ما نشاهده من الإصلاحيات الإدارية في التنظيم والهيكلة، مبيناً بأنّ المملكة تصدرت عام 2019 مركزًا متقدمًا بين أكثر من 80 دولة في محال النزاهة ومكافحة الفساد دوليًا.وشملت الورشة عدة محاور منها؛ أبرز مستهدفات رؤية المملكة، والتعريف بهيئة نزاهة، والجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، وأبرز اختصاصات الهيئة، والمفاهيم العامة المتعلقة بمكافحة الفساد، وأهمية النزاهة ، تلا ذلك التحدث عن السلوك والأخلاقيات النزيهة ثم استعرض مدونة عن أسباب انتشار الفساد، ودور الموظف في مكافحة الفساد، وطرق الإبلاغ عنه، ولائحة الانضباط الوظيفي، إضافةً إلى التعرف على المؤشرات التي يمكن الاستدلال بها على الأفعال التي تعدّ ممارستها في العمل ضمن الفساد الإداري والمالي حسب القانون، وعقوبة تلك الجرائم.// انتهى //12:24ت م0042