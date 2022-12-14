طرابلس 20 جمادى الاولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022م واسالتقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي اليوم ، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ساباديل جوزيه،وناقشا عدد من الملفات ذات العلاقة بالشأن السياسي.وأكد اللافي وفق وكالة الأنباء الليبية، أن الوضع السياسي في ليبيا يحتاج إلى مشاركة الأطراف السياسية، ونبذ الخلافات، للتوافق على قاعدة دستورية تمهد الطريق للاستحقاق الانتخابي.من جهته جدد السفير ساباديل جوزيه دعمه لمشروع المصالحة الوطنية الذي من خلاله يمكن أن يوفر المناخ الملائم للانتخابات.// انتهى //12:50ت م0045